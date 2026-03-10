на 26-годишния Александър Пенчев на 26 години. В хода на продължаващи издирвателни действия и извършен обход в кв. Боян Българанов" тази сутрин са предприети действия за оглед в недостроена сграда.
На последен етаж е намерено безжизненото тяло на издирвания мъж. Образувано е досъдебно производство, извършва се оглед в присъствие на съдебен лекар.
Към момента данни за насилствена смърт няма. Причината за смъртта му ще стане ясна след приключване на аутопсията.
Трагична развръзка! Намериха тялото на 26-годишния Александър
