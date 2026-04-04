Министърът на енергетиката Трайчо Трайков проведе работна среща с изпълнителния директор на "Солвей Соди“ АД Никола Вандерхейден и мениджъра по индустриални политики Едуард Цветанов, за да обсъдят въпроси от стратегическо значение за бъдещето на завода – един от най-големите производители на калцинирана сода в Европа.

Произвежданите от предприятието калцинирана сода (лека и тежка) и сода бикарбонат заемат съществен дял както в българската индустрия, така и на европейския пазар. В този контекст разговорът бе насочен към инвестиционните намерения на компанията, които са ключови за запазване на лидерската позиция на завода в гр. Девня като най-голямото съоръжение от този тип в Европа, както и за гарантиране на неговата дългосрочна устойчивост.

Ръководството на "Солвей Соди“ представи планове за инвестиция в размер на около 20 милиона евро за изграждането на нов котел – критично важна първа стъпка в процеса на декарбонизация на производството. Проектът е част от дългосрочна пътна карта за модернизация и енергийна ефективност и е обвързан с кандидатстване по Модернизационния фонд на ЕС, с подкрепата на Европейската инвестиционна банка.

Представителите на компанията потърсиха съдействие от страна на българското правителство както при подготовката и придвижването на проектното предложение, така и в контекста на предизвикателната пазарна среда.

Министър Трайков подчерта стратегическата роля на предприятието за българската индустрия и отбеляза, че Министерството на енергетиката разполага с установен механизъм за подкрепа на подобни инициативи. Той поясни, че проектните предложения към Европейската комисия се подават два пъти годишно, като предварително се изготвя национална рамка, която служи като основа за последващото им развитие и кандидатстване.

Министерството ще окаже необходимото експертно съдействие за подготовката и успешното позициониране на инвестиционни проекти в рамките на Модернизационния фонд, посочи министърът. По думите му, последователните инвестиции в технологично обновление и енергийна ефективност са ключови за това индустрията не само да отговори на предизвикателствата на енергийния преход, но и да укрепи своята конкурентоспособност в дългосрочен план.