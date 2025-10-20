ЗАРЕЖДАНЕ...
Треньорката на Краси, който беше наръган в мол: Чаках го да дойде на тренировка! Каза, че идва!
© Фейсбук
"Сърцето ми плаче. Чаках го да дойде на тренировка. Толкова те обичам. Колко много се борих за теб, но явно не е било достатъчно. Снощи ми каза колко съжаляваш и колко много държиш на мен. О, детенце мое", пише Колева.
Краси мечтаел да стане шампион по вдигане на тежести на България.
Още по темата
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жена от Шумен издирва дядо си, с деменция е
18:39 / 19.10.2025
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, х...
13:50 / 19.10.2025
33-годишен мъж почина на място при катастрофа в Старозагорско
10:14 / 19.10.2025
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай...
09:15 / 19.10.2025
Бъдещето за българския фъстък не е "розово": Все повече производи...
09:15 / 19.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.