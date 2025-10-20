"Краси...дете мило. Мир на душата ти. Не мога да повярвам. Днес ми писа: "Тренер идвам към залата...и не дойде. Да умреш от нож мирно време, в някакъв скапан мол... Казах ти, че брат ти те води към гибел, мило дете. Какво ли не направих да те убедя. Беше добро дете! Сърцето ми е болка. Трябваше да се боря още и още". Това написа във Фейсбук треньорката на Краси, който беше намушкан в мол в София, а по-късно почина в "Пирогов", Кристияна Колева, президент на спортен клуб."Сърцето ми плаче. Чаках го да дойде на тренировка. Толкова те обичам. Колко много се борих за теб, но явно не е било достатъчно. Снощи ми каза колко съжаляваш и колко много държиш на мен. О, детенце мое", пише Колева.Краси мечтаел да стане шампион по вдигане на тежести на България.