Трима души са загинали при пожар в столичния квартал "Свобода“ тази нощ. Това потвърдиха заот ГДПБЗН.Сигналът е подаден малко след 3:00 ч. Незабавно на мястото са пристигнали екипи на пожарната. Започнала е евакуация на живущите в блока.Пожарът е овладян.