Трима загинали при пожар в столичния квартал "Свобода"
© NOVA
Сигналът е подаден малко след 3:00 ч. Незабавно на мястото са пристигнали екипи на пожарната. Започнала е евакуация на живущите в блока.
Пожарът е овладян.
Още от категорията
/
Планински спасител: Има изключително висока лавинна опасност. Има и ледена кора под снега, силният вятър не спира
13.01
Скиор загина в Пирин
12.01
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Благотворителен футболен турнир в подкрепа на малкия Йоан
13:17 / 15.01.2026
Емил Нешев каза коя е основната причина за инцидентите в планинит...
10:12 / 15.01.2026
Правителството одобри над 66 млн. евро за значими проекти в общин...
13:46 / 14.01.2026
Радомир Чолаков: В малките населени места на първа линия са кметъ...
12:12 / 14.01.2026
Борислав Гуцанов: 1550 евро допълнително ще получат пострадалите ...
11:54 / 14.01.2026
Тежка катастрофа с камион в Силистренско, има загинал
10:49 / 14.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.