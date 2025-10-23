ЗАРЕЖДАНЕ...
Тройното убийство в Люляково: Предстои експертиза да докаже психическото здраве на обвиняемия, оръжията още се издирват
© NOVA
Най-вероятният мотив за тежкото престъпление според държавното обвинение е отдалечаването на сочения за извършител от дома му. На 11 август тази година е издадена ограничителна заповед за Фахри и баща му.
Все още издирват оръжията, с които е извършено престъплението – нож и ловна пушка.
Ако бъде признат за виновен 25-годишният мъж може да получи наказание лишаване от свобода за срок от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.
Тепърва предстои експертиза да докаже психическото му здраве, но окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев подчерта дебело, че наличието на психическо заболяване не изключва вменяемостта.
Още по темата
Бившият кмет на Руен за тройното убийство: Семейството беше проблемно, бащата има забрана да влиза в къщата
21.10
Още от категорията
/
Психиатър е категоричен: Родителите трябва да бъдат привлечени като съпричастни към престъпното деяние на своето дете!
22.10
Катинчарова за изборите в Пазарджик: България не е по пътя на демокрацията, а на пътя на диктатурата
22.10
СДВР за намушканото 12-годишно дете: Все още не е ясно дали става въпрос за умишлено нападение или инцидент
21.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Спряха на ГКПП "Лесово" камион с 17 нелегални мигранти
15:48 / 22.10.2025
9 години затвор получи "валиумният изнасилвач", арестуван в София...
15:10 / 22.10.2025
15-годишният, намушкал връстник с нож, е настанен в Националната ...
13:53 / 22.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.