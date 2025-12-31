Търговец от Добрич: Магазинът ми няма да работи с евро през 2026 година
По думите му решението е лична позиция, свързана с липсата на обществено допитване относно въвеждането на еврото и с притесненията му за отражението върху малкия бизнес. Ангелов посочи, че възнамерява да запази разплащанията в лева дотогава, докато това е възможно.
Той обясни, че в търговския обект ще се приемат плащания с дебитни и кредитни карти, както и чрез специални предплатени карти тип ваучер, които клиентите ще могат да зареждат с определена сума в лева. По думите му този модел е насочен към хора, които не желаят да използват разплащания в евро.
"В моите магазини няма да работя в евро изобщо. Ще работя в лева само дотогава, докато мога“, заяви Ангелов.
Търговецът допълни, че част от клиентите му подкрепят идеята, като изразяват притеснения, свързани с бъдещи промени във финансовата система и евентуалното въвеждане на дигитално евро.
Магазинът "Хора от народа“ работи в Добрич от около година. Ангелов заяви, че планира да запази обявения начин на разплащане през цялата 2026 година, доколкото това е възможно в рамките на действащото законодателство.
В рамките на интервюто Ангелов коментира още теми, свързани с хранителния и финансовия суверенитет на страната, състоянието на малкия бизнес и обезлюдяването на селските райони. Той изрази критики към действащия модел на управление и заяви очакванията си 2026 година да донесе промяна в обществените и икономическите процеси в България, като подчерта, че според него са необходими реални действия, а не политически обещания.
