Търговец се оплака: Платиха ми с реквизитни евра
©
"В хода на разследването е изяснено, че младежите са си закупили евро чрез интернет обява за продажба на реквизитни банкноти в евро, долари и турски лири, след което решили да пробват да платят в търговската мрежа с тях и да проверят дали ще бъдат разпознати. Първоначално търговецът не се усъмнил, но в последствие разпознал неистинските банкноти и сигнализирал полицейските служители“, посочват от Районното управление в старата столица.
По думите на полицията, реквизитните банкноти ясно се отличават, както по самата хартия, така и по липсата на водни знаци и защитна лента и най-вече по надписа Prop copy. Младежите са установени. По случая е образувана преписка, която ще бъде докладвана в прокуратурата.
От ОДМВР – Велико Търново предупреждават гражданите да бъдат внимателни, да оглеждат банкнотите, които получават, особено при пазаруване от частни или съмнителни лица.
Още по темата
/
"Активни потребители": В някои банки се събира ненужна лична информация на хората заради еврото, дори за малки суми от по 100 лева
09:41
Пореден случай на фалшификация: Продавач откри невалидна банкнота от 200 евро в оборота на хранителен магазин
11.01
Ние, потребителите: Ако върнатото ресто не е точно, клиентът трябва да настоява на място да бъде коригирано
11.01
Николай Василев: Цялото общество - от политици до медии, се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки, останалите проблеми остават нерешени
10.01
Проф. Бобева: Обикновено се очаква да обеднееш в еврозоната, а ние от миналата година демонстрираме огромно богатство
09.01
АББ: Преходът към еврото мина безпроблемно, натовареността на работещите в банковия сектор е огромна
09.01
Стив Ханке: Най-тежката негативна последица от приемането на еврото в България ще бъде възходът на популизма
09.01
Още от категорията
/
Поради обилен снеговалеж е ограничено преминаването на тирове по пътя Шипково – Рибарица, както и през "Троянски" проход
10.01
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път
09.01
От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска, има опасност и от спонтанни лавини
08.01
АПИ с апел към шофьорите
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Поради обилен снеговалеж е ограничено преминаването на тирове по ...
19:27 / 10.01.2026
Вълна от коментари, след като жена спаси Светия кръст в Ахтопол
14:41 / 10.01.2026
Отменено е частичното бедствено положение в Крумовград
16:42 / 09.01.2026
Зверство: От октомври до декември, 72-годишен блудствал с 10-годи...
15:23 / 09.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.