ЗАРЕЖДАНЕ...
Убийството в мола е станало с един удар, убитият е нанесъл няколко удара на убиеца преди това
© Plovdiv24.bg
Извършителят е известен в престъпния контингент и от 2022 година до днес има регистрирани 5 престъпления. Убийството е станало с един-единствен удар, нанесен с нож, чието острие е дълго 9-10 сантиметра. Преди това убитият е нанесъл няколко удара на обвиняемия. И двамата са от ромски произход.
Това съобщиха от полицията и прокуратурата на брифинг с подробности за тежкия инцидент.
Още по темата
Свидетел на сбиването в мола в София, при което загина момче: Първоначално никой не реагира, помислихме си, че е шега
11:03
Още от категорията
/
Европрокуратурата за акцията в община Пловдив: Съмнения за измама и злоупотреба с власт, свързани с проект за 1 532 173 евро
15:07
Трагедията в Слънчев бряг с АТВ: Събирането на доказателства за смъртоносния инцидент е приключило
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жена от Шумен издирва дядо си, с деменция е
18:39 / 19.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.