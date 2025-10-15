ЗАРЕЖДАНЕ...
Участници от 6 държави се включиха в Black sea trail 2025 - Варна
Те бяха разпределени в три дистанции на 11 км, 26 км и 38 км планинско бягане. Ето и победителите в отделните категории:
Класиране - 11 км
Жени
1. Мая Русева – 51.05
2. Ксения Журавская – 01.02.46
3. Татяна Разуванова (Укр) – 01.05.55
Мъже
1. Румен Стаматов – 53.03
2. Мартин Петров – 53.59
3. Богдан Божинов – 55.23
Класиране - 26 км
Жени
1.Карина Иванова – 02.26.32
2.Ирена Стефанова – 02.42.43
3.Калина Иванова – 02.43.59
Мъже
1. Мирослав Иванов – 02.06.21
2. Янко Панделиев – 02.20.58
3. Радослав Костадинов – 02.25.33
Класиране - 38 км
Жени
1.Мария Нашева – 04.43.28
Мъже
1.Светлин Стоянов – 03.28.29
2.Димитър Стоянов – 03.35.13
3.Лъчезар Филипов – 04.00.17
За осигуряването на трасето и контролните точки се погрижиха над 30 доброволци, по голяма част от които са активни бегачи – членове на СК "Ай Рън. За любителите на пешеходния туризъм беше организиран поход с водач из живописните пътеки на местността.
Елза Харалампиева от общинската спортна дирекция награди призьорите в отделните дисциплини със специално изработени медали, а всички участници в проявата се включиха в томбола с много атрактивни награди.
От СК "Ай Рън“ връчиха благодарствени писма на всички, които допринесоха за реализацията на това набиращо все по голяма популярност събитие, като сред тях бе и дирекция "Спорт“ към Община Варна.
