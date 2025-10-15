Сподели close
280 участници от 6 държави: Украйна, Полша, Германия, Норвегия, Румъния и България се включиха в поредното издание на Black sea trail, което се проведе в местността Черноморец във Варна.

Те бяха разпределени в три дистанции на 11 км, 26 км и 38 км планинско бягане. Ето и победителите в отделните категории:

Класиране - 11 км

Жени

1. Мая Русева – 51.05

2. Ксения Журавская – 01.02.46

3. Татяна Разуванова (Укр) – 01.05.55

Мъже

1. Румен Стаматов – 53.03

2. Мартин Петров – 53.59

3. Богдан Божинов – 55.23

Класиране - 26 км

Жени

1.Карина Иванова – 02.26.32

2.Ирена Стефанова – 02.42.43

3.Калина Иванова – 02.43.59

Мъже

1. Мирослав Иванов – 02.06.21

2. Янко Панделиев – 02.20.58

3. Радослав Костадинов – 02.25.33

Класиране - 38 км

Жени

1.Мария Нашева – 04.43.28

Мъже

1.Светлин Стоянов – 03.28.29

2.Димитър Стоянов – 03.35.13

3.Лъчезар Филипов – 04.00.17

За осигуряването на трасето и контролните точки се погрижиха над 30 доброволци, по голяма част от които са активни бегачи – членове на СК "Ай Рън. За любителите на пешеходния туризъм беше организиран поход с водач из живописните пътеки на местността.

Елза Харалампиева от общинската спортна дирекция награди призьорите в отделните дисциплини със специално изработени медали, а всички участници в проявата се включиха в томбола с много атрактивни награди.

От СК "Ай Рън“ връчиха благодарствени писма на всички, които допринесоха за реализацията на това набиращо все по голяма популярност събитие, като сред тях бе и дирекция "Спорт“ към Община Варна.