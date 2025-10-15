280 участници от 6 държави: Украйна, Полша, Германия, Норвегия, Румъния и България се включиха в поредното издание на Black sea trail, което се проведе в местността Черноморец във Варна.Те бяха разпределени в три дистанции на 11 км, 26 км и 38 км планинско бягане. Ето и победителите в отделните категории:1. Мая Русева – 51.052. Ксения Журавская – 01.02.463. Татяна Разуванова (Укр) – 01.05.551. Румен Стаматов – 53.032. Мартин Петров – 53.593. Богдан Божинов – 55.231.Карина Иванова – 02.26.322.Ирена Стефанова – 02.42.433.Калина Иванова – 02.43.591. Мирослав Иванов – 02.06.212. Янко Панделиев – 02.20.583. Радослав Костадинов – 02.25.331.Мария Нашева – 04.43.281.Светлин Стоянов – 03.28.292.Димитър Стоянов – 03.35.133.Лъчезар Филипов – 04.00.17За осигуряването на трасето и контролните точки се погрижиха над 30 доброволци, по голяма част от които са активни бегачи – членове на СК "Ай Рън. За любителите на пешеходния туризъм беше организиран поход с водач из живописните пътеки на местността.Елза Харалампиева от общинската спортна дирекция награди призьорите в отделните дисциплини със специално изработени медали, а всички участници в проявата се включиха в томбола с много атрактивни награди.От СК "Ай Рън“ връчиха благодарствени писма на всички, които допринесоха за реализацията на това набиращо все по голяма популярност събитие, като сред тях бе и дирекция "Спорт“ към Община Варна.