Родители на деца от IV ОУ в Сливен излязоха на протест и обявиха бойкот на учебните занятия заради тревоги, че поведението на 11-годишен ученик застрашава останалите деца. По думите им част от учениците изпитват страх, а в някои случаи класните стаи били заключвани, за да не влиза момчето по време на час.На място се събраха десетки родители на ученици от различни класове – от първи до седми. Те разказаха, че децата им се оплакват от внезапно влизане в час, крясъци, удари по вратата и ситуации, които ги стресират."Детето влиза по средата на часовете, търкаля се по земята, минава между децата. Учителката нищо не може да направи“, каза бащата на второкласник. По думите му се стигало и до заключване на вратата, за да не влиза ученикът.Друг родител разказа, че детето му е споделило за "думкане по вратата“ и за това, че учениците били държани "под ключ“. "По телефона ми казаха, че децата са стресирани“, посочи той. Част от родителите твърдят и за конкретни случаи на заплашително поведение спрямо техни деца. "Към дъщеря ми се е опитал да се нахвърли – тя успя да реагира и се дръпна“, каза пред bTV майка, според която случката е била в междучасието.Директорката на училището г-жа Иванова потвърди, че е имало инцидент с учител. По думите ѝ на 30 януари ученикът е бил в училище за индивидуални часове, а по-късно е последвал конфликт. "Детето нападна учителя с ключове в окото, имаше и ритници“, заяви тя.Ръководството на училището е подало сигнали до институциите, сред които Регионалното управление на образованието, полицията (вкл. детска педагогическа стая) и отдел "Закрила на детето“, стана ясно още от думите на директорката. Тя посочи, че е проведена среща с участието на майката на ученика, но към момента родителите настояват за спешно решение.Родителите обявиха, че поне днес няма да пуснат децата си на училище, а при липса на реакция бойкотът може да продължи. В разговора прозвуча и тревожен детски въпрос, предаден от родител: "Мамо, какво да направя, ако той ми извади нож?“Родителите и училищното ръководство подчертават, че детето е със СОП и има нужда от подкрепа и работа със специалисти, но настояват мерките да гарантират безопасността и спокойствието на всички ученици и учители.Очаква се компетентните институции да се произнесат за конкретни действия и план за работа по случая, така че да бъде намерен изход, който да защити и децата в училището, и правото на образование и подкрепа за детето с проблемно поведение.