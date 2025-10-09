Срокът за реализация на проекта "Топъл обяд в Община Вълчи дол" е удължен с четири месеца – до 31.01.2026 г. Това стана възможно, след като Управляващият орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 увеличи финансовия й ресурс. Допълнителните средства, които Община Вълчи дол ще получи, са 121 998, 24 лв. за предоставяне на услугата за допълнителни 84 работни дни, като ще бъде запазен капацитетът от 350 потребители. Така общият размер на безвъзмездната финансова помощ за целия период на реализация на проекта (1.01.2022 – 31.01.2026 г.) става 1 096 788, 07 лв., съобщи Областният информационен център във Варна.Потребители на услугата са лица и семейства без доходи; възрастни семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тях и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане; хора с ниски доходи, които поради увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; граждани на трети страни в неравностойно положение.Лицата от целевата група получават приготвена храна за обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, всеки работен ден в домовете си в гр. Вълчи дол и в 20 села на територията на общината. Паралелно с това се реализират и съпътстващи мерки - индивидуално и групово консултиране и съдействие с оглед подобряване на социалното приобщаване.