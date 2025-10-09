ЗАРЕЖДАНЕ...
Удължиха срока за реализация на важен проект в Община Вълчи дол
Потребители на услугата са лица и семейства без доходи; възрастни семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тях и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане; хора с ниски доходи, които поради увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; граждани на трети страни в неравностойно положение.
Лицата от целевата група получават приготвена храна за обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, всеки работен ден в домовете си в гр. Вълчи дол и в 20 села на територията на общината. Паралелно с това се реализират и съпътстващи мерки - индивидуално и групово консултиране и съдействие с оглед подобряване на социалното приобщаване.
