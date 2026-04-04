Уникален кораб ще следи за чистотата на водата и въздуха по река Дунав между Русе и Силистра. Катамаранът "Иноватор“ разполага със система за мониторинг, която няма аналог у нас, пише БНТ.
Корабът се захранва със слънчева енергия чрез соларни панели, разположени на покрива и палубите. Разполага и със сгъваема платформа за излитане и кацане на дронове, които ще измерват параметри на въздуха като температура и замърсяване. Потопяеми сонди ще следят чистотата на водата. У нас все още няма друг плавателен съд с подобна система за мониторинг.
"Това е специализиран катамаран, който е изцяло въглеродно неутрален, тоест има два електродвигателя и система от батерии и фотопанели. Не генерира никакви вредни емисии", каза Пламен Мънев, Русенски университет "Ангел Кънчев“.
Данните от изследванията на въздуха и водата ще бъдат достъпни за всички.
"Първоначалната идея е данните да бъдат публикувани в облачна платформа с отворен достъп и всички потребители, които имат желание, биха могли в реално време да видят резултатите“, допълни той.
Изработването на плавателния съд става възможно след партньорство между Русенския университет и два румънски института.
"Идеята всъщност възникна между колеги от филиала ни в Силистра, колеги от транспортния факултет и аграрно-индустриалния, и двата изследователски института като една идея, една мечта, която впоследствие намира своята реализация“, каза Десислава Атанасова - ректор на Русенски университет "Ангел Кънчев“
По-късно през този месец ще започнат тестове на системата за екологичен мониторинг. Очаква се катамаранът да започне да плава по Дунав през лятото
