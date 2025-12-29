От 22.45 ч. на 28.12.2025 г., поради повреда на контактната мрежа, вследствие на влошени метеорологични условия (ураганен вятър), е преустановено движението на влаковете в междугарието Гурково – Твърдица, част от Подбалканската железопътна линия (София – Карлово - Бургас).Незабавно са сформирани аварийни екипи на ДП НКЖИ, които и към момента работят по отстраняването на повредата и възстановяване на напрежението в контактната мрежа в участъка.Пътниците от засегнатите влакове се превозват с автобуси в участъка Твърдица – Дъбово, съобщиха от "Национална компания "Железопътна инфраструктура“.