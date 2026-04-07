За нов случай на родителско безхаберие алармират властите, този път случая е от района на Велико Търново.

Вчера в РПУ - Елена е подаден сигнал за това, че три деца, съответно на 1, 3 и 11 години редовно са оставяни без надзор в двор в село Беброво. По-късно полицията е намерила децата там, информира Фокус.

Невръстните деца са оставяни на грижите на голямото дете в ужасяващи условия - с необезопасена електрическа инсталация, без санитарен възел, а също така едното от помещенията било силно задимено заради горяща печка на дърва.

Родители са 18-годишна жена и 22-годишен мъж, които са от котленския край - селата Боринци и Сотиря.

Образувано е досъдебно производство по случая, а компетентните органи са уведомени.