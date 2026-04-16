Баща намери детето си обесено в двора на дома им в Оряхово. Трагедията е станала вчера, 15 април.

Родителят е разказал, че е намерил тялото на 11-годишния си син да виси обесено. На място веднага е пристигнал екип от криминалисти. Първоначалният оглед не показал следи от насилие. Всички данни доказват, че детето се е обесило само, съобщават от МВР.

Тялото е откарано в болница за аутопсия. Полицията работи по разплитането на трагедията. По случая е образувано досъдебно производство.

Родителите имат общо 3 деца – по-голямо момиченце и още едно малко момче.

Местните са категорични, че децата са обгрижвани и досега не е имало индикации за проблеми в семейството.

Във фаталната вечер малкият Дилян си играел сам на двора. Бащата бил вътре в къщата и по неофициална информация приготвял вечеря. Когато излязъл да го потърси, той се натъкнал на ужасяващата гледка на обесения си син. Той се опитал да му окаже първа помощ, но за съжаление вече било късно.