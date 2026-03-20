"Тези пилета са от плажа на Езерец, много са! Над 50 преброих. Какви са, и какво ги сполетяло, дали може някой да ми отговори?", написа жена в голяма орнитоложка група.Незабавно е направена проверка на място от служители на РИОСВ-Варна.При извършения обход по крайбрежието е установено наличие на мъртви водолюбиви птици. Със случая са запознати и Областна администрация – Добрич, и Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич, като са взети проби за анализ от мъртвите екземпляри.Своевременно се организират съвместни действия от всички отговорни институции за премахване на мъртвите птици от крайбрежната плажна ивица и установяване на причините за смъртността.