В Албена връчват годишни награди за Smarttourism 2025
Осмата международна конференция Smarttourism се осъществява под патронажа на Министерство на туризма.
Организатор на събитието е Хекатон Smarttourism в партньорство с българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Асоциациата на училищата по хотелиерство и ресторантиорство, архитектурен и строителен факултети на УГАС и др.
В рамките на образователния форум ученици и студенти от туристическия, архитектурния и технологичен сектор ще работят в съвместни екипи и създават идейни проекти и приложения в областта на интелигентния туризъм. Те ще дискутират в Албена иновативни и креативни модели в доброто управление на туризма, високите технологии и интеграцията на информационните системи.
В България към учебната 2024/25 г. има 48 университета и специализирани средни училища за придобиване на образователни стандарти в сектор туризъм. З3 264 туроператори и туристически агенции са записани в регистъра на Асоциацията на българските туроператири и туристически агенти.
Албена АД развива и споделя най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал, повишава професионалната компетентност на служителите и работници в комплекса, които през последната година достигнаха 2200 човека.
