Годишните награди за България Smarttourism 2025 ще бъдат връчени на официална церемония в курортен комплекс Албена. Мястото е избрано като част от интелигентното управление на туристическата дестинация, както и доброто развитие и сигурността в резорта.Осмата международна конференция Smarttourism се осъществява под патронажа на Министерство на туризма.Организатор на събитието е Хекатон Smarttourism в партньорство с българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Асоциациата на училищата по хотелиерство и ресторантиорство, архитектурен и строителен факултети на УГАС и др.В рамките на образователния форум ученици и студенти от туристическия, архитектурния и технологичен сектор ще работят в съвместни екипи и създават идейни проекти и приложения в областта на интелигентния туризъм. Те ще дискутират в Албена иновативни и креативни модели в доброто управление на туризма, високите технологии и интеграцията на информационните системи.В България към учебната 2024/25 г. има 48 университета и специализирани средни училища за придобиване на образователни стандарти в сектор туризъм. З3 264 туроператори и туристически агенции са записани в регистъра на Асоциацията на българските туроператири и туристически агенти.Албена АД развива и споделя най-добрите професионални практики в управлението и развитието на човешкия капитал, повишава професионалната компетентност на служителите и работници в комплекса, които през последната година достигнаха 2200 човека.