В Доспат арестуваха варненец за притежание на наркотици
При извършения личен обиск е намерена и иззета ампула с тегло 27,09 грама, съдържаща жълто-кафява течност, която при полеви тест е реагирала на канабис. Лицето е предало доброволно още една ампула за електронно устройство тип "вейп“ с тегло 37,05 грама, съдържаща същата по вид течност, за която предстои извършване на експертиза за установяване на съдържанието и. По случая е образувано бързо производство.
