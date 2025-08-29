На 28 август 2025 г., около 10:20 ч., в гр. Доспат, на ул. "Тракия“, при полицейска проверка на 28-годишен мъж от гр. Варна е установено, че държи в себе си високорискови наркотични вещества без надлежно разрешително, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян.При извършения личен обиск е намерена и иззета ампула с тегло 27,09 грама, съдържаща жълто-кафява течност, която при полеви тест е реагирала на канабис. Лицето е предало доброволно още една ампула за електронно устройство тип "вейп“ с тегло 37,05 грама, съдържаща същата по вид течност, за която предстои извършване на експертиза за установяване на съдържанието и. По случая е образувано бързо производство.