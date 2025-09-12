ЗАРЕЖДАНЕ...
В Севлиевско: Властите отчитат 0 мечки, горските броят 170, има опасност за живота на едно семейство
"Съществуваше реален риск за живота на едно семейство“, заяви Красимира Йорданова, заместник-кмет на Севлиево. По думите ѝ, семейството е настанено в социална услуга, докато проблемът с агресивното животно не бъде решен.
Щетите в района са огромни – от унищожени кошери и овощни градини до преодолени огради и електрически пастири. "От началото на май до вчера нападенията в двора на къщата ми са четири. Само броим, подаваме сигнал на 112, описват щетата и всичко приключва дотам. Не сме получили нито лев обезщетение“, разказа Таня, жител на село Стоките, чиито пчели са унищожени.
Кметът на село Душево, Добри Димитров, потвърди за многократни нападения в махала Душевски колиби, където мечка е изяла две кози, 40 кокошки и 40 пъдпъдъка.
Коренът на проблема, според местните власти и горските, е в методиката на преброяване. "Ние сме на терен, ние ежедневно сме сред животните и броим тези, които реално виждаме“, обясни Иван Степанов, директор на Държавно ловно стопанство. Той разкри, че според тяхното преброяване през пролетта на територията на общината има около 170 мечки. В същото време, по думите му, официалният мониторинг на ИАОСВ, извършен по модерна методика, е отчел нула екземпляра.
След множество сигнали и реална заплаха за хората, институциите са издали разрешително за отстрел на една проблемна мечка, която вече е отстранена. "Така вървим след проблема. Създава се проблем и ние тръгваме да го решаваме. Не бива да допускаме следващия път да има пострадал човек“, предупреди Степанов. Докато институциите уточняват броя на мечките на хартия, хората в Севлиевско са в очакване на следващото нападение.
