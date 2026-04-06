47-годишен мъж от Шумен е задържан в полицейския арест в града след отправени закани за убийство към жената, с която живее на семейни начала. Сигнал в дежурната част на районното управление е приет малко след 01:00 часа на 4 април. Съобщено е, че между мъж и жена, които живеят на семейни начала е възникнал скандал, по време на който 47-годишният местен жител отправил закана за убийство към 38-годишната жена от Шумен. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление. За извършено престъпление по чл. 144 ал. 3 т. 1 и т. 3във връзка с ал. 1 от НК е образувано бързо производство.

Малко след 23 часа на 5 април е потърсено съдействие от полицейски екип след възникнал скандал в частен дом в село Средня. Насочен е екип на РУ- Шумен. На място станало ясно, че 57-годишен мъж нанесъл удар с чаша в лицето на 60-годишна жена, с която живее на семейни начала. След това ѝ отправил закана за убийство. Жената била без видими травматични увреждания. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест в РУ- Шумен. За закана за убийство в условие на домашно насилие е образувано досъдебно производство.