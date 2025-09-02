тежка катастрофа край Разград.
"Фокус" припомня, че инцидентът е станал около 12:30 часа на кръстовището между главен път Е-70 и път III-205 /Разград – Исперих/.
Бус "Мерцедес Вито“, шофиран от 40-годишен разградчанин и пътуващ от Исперих към Разград е навлязъл в кръстовището, без да спира на знак "Стоп“, с което си действие отнема предимството на движещия се по направлението Русе – Варна мотоциклет "БМВ“, управляван от мъж от Две могили. Моторът се блъска в предната дясна част на буса и водачът му пада на пътното платно.
Пострадалият е транспортиран в МБАЛ-Разград с пневмоторакс и фрактури на 6 ребра и ключица. Взета му е и кръв за химичен анализ.
Пробите за употреба на алкохол и наркотици на шофьора на буса са отрицателни.
