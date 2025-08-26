ЗАРЕЖДАНЕ...
В кръвта и урината на Никола Бургазлиев са открити следи от марихуана
"Резултатите са готови. Експертизата не борави с условности, тя е категорична относно наличието на въпросното наркотично вещество. Това, разбира се, ни дава основание да обмислим прекфалификация на деянието като умишлено такова", каза административният ръководител на ОП-Бургас Георги Чинев.
Очаквайте подробности.
