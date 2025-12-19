Издирва се Елена Миленова Симеонова, на 24 години, от гр. Провадия, в неизвестност от 09.12.2025 г., съобщава ОДМВР-Варна.Жена, 24 г., височина около 150 см, пълно телосложение.Лице – овално.Коса – тъмно кестенява, дълга, чуплива.Очи – кафяви.Отговаря на прякора "Зонка“.Не е агресивна.При наличие на каквато и да е информация, моля уведомете най-близкото районно управление на МВР или се обадете на тел. 112.