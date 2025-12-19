В неизвестност от 10 дни: Издирва се младо момиче от Провадия
©
Описание:
Жена, 24 г., височина около 150 см, пълно телосложение.
Лице – овално.
Коса – тъмно кестенява, дълга, чуплива.
Очи – кафяви.
Отговаря на прякора "Зонка“.
Не е агресивна.
При наличие на каквато и да е информация, моля уведомете най-близкото районно управление на МВР или се обадете на тел. 112.
Още от категорията
/
Разбраха коя е жената, премазана от коли и камиони на АМ "Тракия", полицаите шокирани от гледката
18.12
Намериха скрити камери в тоалетните на наше училище, записите са отивали в телефона на директора
17.12
Акция в София и Ловеч: Задържаха седем лица от организирана престъпна група, един от тях е началникът на столично РПУ
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Разбраха коя е жената, премазана от коли и камиони на АМ "Тракия"...
11:33 / 18.12.2025
Намериха скрити камери в тоалетните на наше училище, записите са ...
15:22 / 17.12.2025
Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж
14:11 / 16.12.2025
Акция в София и Ловеч: Задържаха седем лица от организирана прест...
14:30 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.