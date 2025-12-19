Сподели close
Издирва се Елена Миленова Симеонова, на 24 години, от гр. Провадия, в неизвестност от 09.12.2025 г., съобщава ОДМВР-Варна.

Описание:

Жена, 24 г., височина около 150 см, пълно телосложение.

Лице – овално.

Коса – тъмно кестенява, дълга, чуплива.

Очи – кафяви.

Отговаря на прякора "Зонка“.

Не е агресивна.

При наличие на каквато и да е информация, моля уведомете най-близкото районно управление на МВР или се обадете на тел. 112.