В неизвестност от 13 юли: Продължава издирването на Дачо Симеонов
Висок е около 170 см., слабо телосложение, сини очи. Комуникацията с него обикновено е трудна и не назовава името си. Няма документи в себе си. Дачо Стоянов неведнъж е установяван на територията на други общини. Многократно е засичан в Провадия и Смядово. Представя се с други имена. Често започвал работа като общ работник.
Молим всички, които имат данни за местонахождението му да подадат сигнал на телефон 112, 054 800-588 или в близкото полицейско управление.
