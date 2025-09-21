На 21 септември 2025 г., традиционно бе отбелязана годишнината от връщането на град Балчик към пределите на Отечеството.Строят на почетния караул и Представителния духов оркестър беше приет от председателя на Народното събрание г-жа Наталия Киселова.На площад "21 септември" тържествено бяха издигнати знамената на Република България, Европейския съюз и Община Балчик.Ритуалът продължи с поднасяне на венци и цветя пред Паметника на героите, паднали за Отечеството. Свещенослужители отслужиха заупокойна молитва и с едноминутно мълчание бе почетена паметта на всички, дали живота си за България.На събитието присъстваха заместник-командира на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински, кметът на Община Балчик господин Николай Ангелов, заместник-кметове, председателят на общинския съвет, граждани, ученици и гости на града.