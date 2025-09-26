ЗАРЕЖДАНЕ...
ВМС почете загиналите за свободата на Южна Добруджа
©
На паметника в Мемориален комплекс "Военно гробище-музей" с военен ритуал бяха положени венци и цветя в памет на загиналите за свободата на Южна Добруджа през 1916 г.
Свещеници от Варненската и Великопреславска митрополия и Добричка духовна околия отслужиха заупокойна молитва в памет на загиналите войни
На ритуала присъстваха кметът на Община град Добрич господин Йордан Йорданов, областният управител на Област Добрич господин Живко Желязков, депутати от парламентарно представени групи, генералният консул на Република Турция в Бургас г-н Толга Оркун, представители на държавни и неправителствени институции и организации, граждани и гости на града.
