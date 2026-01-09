Варненец обра магазин в Бургас и си призна
©
Задържаният е направил пълни самопризнания. Работата по случая продължава.
Реклама
Още от категорията
/
Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани преди назначаването ми, не знаех за тях
30.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска...
13:13 / 08.01.2026
Жестоко убийство на 86-годишен мъж на спирка в Южна България
11:58 / 08.01.2026
АПИ с апел към шофьорите
08:37 / 08.01.2026
Шофьори: Положението на АМ "Тракия" е леща! Нищо не е почистено!
08:36 / 08.01.2026
Голямо задръстване на АМ "Тракия" и проблеми заради снега!
08:44 / 08.01.2026
Навръх Ивановден: 4-годишно момче от Шуменско с много благородна ...
22:11 / 07.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.