Варненец обра жена в Бургас
От ОДМВР – Бургас съобщиха, че обирът е извършен на 7 януари около 08:20 ч. в района до бл. 110 в ж.к. "Изгрев“. Мъжът е направил пълни самопризнания. Варненецът е привлечен в качеството на обвиняем и с прокурорско постановление e задържан за срок до 72 часа. Работата по документиране на цялостната му престъпна дейност продължава.
