Ученичка попадна в болница след инцидент на пътя Бургас – Варна. Произшествието е станало в неделя около 23:20 ч. на пътя Бургас – Варна - км 177-200. "Мицубиши“, с варненска регистрация, управляван от 52-годишен варненец, поради движение с несъобразена скорост в условията на десен завой навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска в движещия се там "Фолксваген Шаран“, с пловдивска регистрация, управляван от 30-годишен мъж от Симеоновград.Пострадало е пътуващо в фолксвагена 17-годишно момиче от село Столетово. То е получило контузия на главата. Прегледано е във варненска болница и е освободено за домашно лечение.