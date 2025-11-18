Варненец предизвика тежка катастрофа, пострадала е ученичка
©
Пострадало е пътуващо в фолксвагена 17-годишно момиче от село Столетово. То е получило контузия на главата. Прегледано е във варненска болница и е освободено за домашно лечение.
Още по темата
/
Полиция от 5 града на крак тази нощ край Варна: 100 км е продължила гонката на пиян рецидивист!
10:57
ИПБ: Политическата немощ може да доведе до срив на транспортната система, което да се превърне в заплаха за националната сигурност
09:52
Това са професионалистите, спасили 14 пътници при катастрофата с автобус на пътя Харманли-Симеоновград снощи
28.10
Още от категорията
/
Без опасност за живота е пострадалият при тежката катастрофа на АМ "Тракия", която взе три жертви
15.11
С множество прободни рани по шията, гръдния кош, лявата сърдечна област и лявата ръка е 37-годишна жена, наръгана в центъра на наш град
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Граждани се надигат на протест срещу разширяването и покачването ...
18:29 / 17.11.2025
Гъста мъгла на АМ "Тракия"!
10:07 / 17.11.2025
Шахматен турнир "Не на насилието" в Шумен
09:58 / 16.11.2025
Катастрофа с мотоциклетист затвори прохода "Шипка", той е в тежко...
17:12 / 15.11.2025
Без опасност за живота е пострадалият при тежката катастрофа на А...
17:12 / 15.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.