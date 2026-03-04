33-годишен от Варна е задържан в полицейския арест за хулиганство на пътя.Малко след 18:30 часа снощи, близо до село Струйно водач на лек автомобил Рено "Меган" с варненска регистрация, при управление притеснявал с действията си водач на лек автомобил Хюндай, също с варненска регистрация. Пресвятквал му с фарове, натискал клаксон, пречел на пътя след което произвел изстрели с пистолет. Получен е сигнал чрез телефон 112.Незабавно е създадена организация за установяване на водача на автомобила. Екипи на пътна полиция и РУ- Шумен са насочени по няколко пътни артерии. Малко по-късно е установен. В хода на проверката е намерен и иззет пистолетът. Водачът, 33-годишен от Варна е разпитан и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Разпитан е и водачът на хюндая, снети са сведения от свидетели.За извършено престъпление по чл. 325 ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.