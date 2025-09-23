ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненец се опита да нахълта през прозорец в НАП - Разград и взломи три врати в болницата
За времето от 05.30 до 13.00 часа на 20 септември през вътрешен коридор на Спешно отделение в МБАЛ лицето достига до Отделение за трансфузионна хематология и взломява три врати. След това по улица "Иван Вазов“ пред Медицински център разбива вендинг автомат и прибира наличните монети.
Прави опит да разбие втора вендинг машина на улица "Бели Лом“, след което стига до сградата на ТД НАП и счупва прозорец, за да проникне във вътрешността. Това съобщиха от ОДМВР - Разград.
Лицето е задържано в РУ-Разград. По случая се води разследване за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3 във връзка с чл.194, ал.1 от НК.
