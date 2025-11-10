В събота, около 07:40 ч. на бургаската улица "Индустриална“ срещу №66, в посока ул. "Вая“ лек автомобил "Ауди А 4“, с варненска регистрация, управляван от 24-годишен мъж от бургаския квартал "Победа“, поради заспиване зад волана и загуба на контрол се блъска челно в правомерно движещия се в лентата за насрещно движение автобус "Соларис Урбино 18“, собственост на Община Бургас, управляван от 48-годишен бургазлия.От ПТП пострадал водачът на лекия автомобил. Той е получил контузия на коремната стена и гръдния кош. Настанен е за лечение в УМБАЛ - Бургас.