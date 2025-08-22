ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненецът Ивелин, ,обвинен за убийство в Първомай, пристигна в съда
© Plovdiv24.bg
Преди три дни Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 21-годишния Ивелин за това, че на 18 август 2025 г. в град Първомай, област Пловдив, умишлено е умъртвил 44-годишната Димитрина Грозева – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.
Той бе задържан на 18 август 2025 г. в София при съвместни действия на ОД на МВР-Пловдив, Главна дирекция "Национална полиция“ под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.
Обвиняемият бе задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
Още по темата
/
Адвокатът на обвинения за смъртта на Димитрина от Първомай: Ивелин Цветанов не е истинският убиец
15:03
Разследващи на жестоко убийство в Първомай: Извършителят не е дал обяснение кой точно е искал да намушка
20.08
Още от категорията
/
ДНК тест доказа, че Бургазлиев е дал пробата за наркотици, очакват се резултати от кръвните тестове
15:00
Бащата на Сияна за полицейското синче: Това не е поведение на човек, който може да управлява автомобил
12:59
Синът на починалия фотограф Динко Георгиев: Майка ми се беше барикадирала вкъщи, с баща ми се прибрахме по най-бързия начин!
21.08
Екшън и кражба от дерайлиралия влак край с. Пясъчево: Полицай е прострелял мъж при самозащита, двама младежи са задържани
20.08
Няма загинал работник в завод "Арсенал" в Казанлък, мъж е пострадал при пожар на територията на предприятието
20.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
baionzi
преди 33 мин.
Студентче, свежа плът за пандизчийте, сега ще разбере как се мушка жив човек.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.