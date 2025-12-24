Сподели close
Една варненска местност остана без вода днес поради авария. Потърпевши бяха абонатите в местност "Лазур".

Това съобщиха от ВиК-дружеството в морската столица. За щастие прекъсването започна от 10 ч. и продължи до 10:30.