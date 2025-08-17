Сподели close
Една местност край Варна ще е без вода днес, съобщават от ВиК.

От 10 часа до 12 часа абонатите на високата част на с. Болярци ще останат без водоподаване.