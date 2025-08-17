ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненска местност остава без вода
©
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
СРП отказа да освободи мъжа, подал неверен сигнал за бомба на Лет...
17:46 / 16.08.2025
Дядо от Добричко е в кома заради направена забележка
09:40 / 16.08.2025
Мъж обвини жена, че пренася бомба на летището в София
16:59 / 15.08.2025
Кошмар за шофьорите на "Хемус", отбиват ги през пътя Шумен – Варн...
16:51 / 15.08.2025
Започна изтеглянето на цистерните от дерайлиралия влак край Пясъч...
15:58 / 15.08.2025
Задържаха варненец, прилагал незаконно рехабилитационни и алтерна...
15:29 / 15.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.