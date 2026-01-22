Община Вълчи дол е единствената от Варненска област, която получи Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.Тя е една от седемнадесет български общини, които бяха удостоени с приза на церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В Седмата процедура за присъждане на отличието, бяха отличени общините: Ардино, Вълчи дол, Джебел, Димитровград, Добрич, Долна Баня, Доспат, Каспичан, Кнежа, Левски, Павликени, Пирдоп, Свищов, Сърница, Тетевен, Троян и Търговище."България успешно изпълнява европейската Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво и е една от водещите държави в нейното прилагане. Основен инструмент на Стратегията е Етикетът за иновации и добро управление, който се присъжда за прилагане на формулираните в нея 12 принципа за добро демократично управление на местно ниво на Съвета на Европа", заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на церемонията.Тези основополагащи принципи са високият стандарт, към който всички публични институции трябва да се придържаме, но и да се стремим да развиваме чрез търсене на новаторски подходи, каза още министърът. Иван Иванов подчерта, че е важно да се поддържа непрекъснат диалога между институциите, общините и гражданите, независимо че още много може да бъде направено за подобряване на демократичните процедури на всички нива на управление.Част от тези общини традиционно участват в инициативата и получават отличието. "А този факт означава, че тези местни власти работят целенасочено и последователно за поддържане на висок стандарт в прилагането на тези принципи“, подчерта министър Иванов и изрази надежда, че повече общини ще последват примера им.Кметът на община Троян Донка Михайлова благодари за признанието и отбеляза, че "оценка кметовете получават на всеки четири години, но присъждането на наградата Европейски етикет има особено значение за местната власт, тъй като ни позволява да погледнем работата си през погледа на гражданите. Тъй като 12-те принципа на доброто демократично управление са въведени в името на хората от общността.“Република България е първата държава-членка на Съвета на Европа, която през 2010 г. получава право от Съвета да присъжда на свои общини Етикета за иновации и добро управление на местно ниво.С отличието се удостоява, че управлението на дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги и е символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.Прилагането на Стратегията се провежда в партньорство с Националното сдружение на общините в Република България и централната власт, в лицето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.Етикетът представлява кристален дванадесетостен (додекаедър), върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро управление на Стратегията на Съвета на Европа (приета през 2007 г.) и одобрена с решение на българското правителство.