Варненската прокуратура: Задържан е мъж за ало-измама за 5000 евро
Мъжът е задържан на 4 февруари 2026 година, след като е установена неговата съпричастност към извършена в същия ден телефонна измама. Той бил изпратен да вземе пари, хвърлени през терасата от жена от Силистра, въведена в заблуждение, че разговаря с полицейски служител и трябва да предаде спестяванията си, за да спаси живота на сина си. Сумата трябвало да бъде занесена в Румъния незабавно след взимането й. При задържането му на ГКПП в Русе, в Д.В. са намерени и иззети 5000 евро, точно колкото е хвърлила пострадалата жена.
След като е привлечен към наказателна отговорност, мъжът е разпитан в качеството му на обвиняем и е признал за участието си в още няколко подобни случая в периода от 2 до 4 февруари. Работи се по изясняване на фактите и обстоятелствата около тях.
Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура - Силистра. Предприети са множество действия за установяване на други участници в измамната схема. По отношение на обвиняемия ще бъде внесено искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“.
