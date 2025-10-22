ЗАРЕЖДАНЕ...
Важна информация за пътуващите по "Хемус"
Днес също така продължава ремонтът на асфалтовата настилка в платното за София в участъка от 61-ви до 60-и км на АМ "Тракия“ в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите между 7 ч. и 18 ч. ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Ремонтните работи в 1-километровата отсечка на магистралата започнаха на 21 октомври и се предприемат за осигуряване безопасността на движение.
На същия ден от 9 ч. до 17 ч. ще се ограничи движението в активната лента при 163-ти км на АМ "Струма“ в посока София за подмяна на тол камера. Трафикът в участъка в района на с. Марикостиново, област Благоевград, ще преминава в изпреварващата лента, а скоростта ще е до 90 км/ч.
Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и да следват стриктно пътната сигнализация.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
