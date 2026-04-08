Утре, 9 април, за времето от 09:00 до 12:00 часа през територията на област Шумен ще премине специализиран извънгабаритен товар.

Ще се движи от Русе в посока Бургас. Очаква се преди и в Ришкия проход движението да бъде затруднено поради широчината на товара. Полицейски екипи ще го съпровождат и ще осигуряват периодично пропускане на автомобилите, за да не се образуват колони и задръствания.

Молим водачите да шофират внимателно, да бъдат търпеливи и да спазват указанията на полицейските служители, ангажирани с обезопасяване на участъците, през които преминава товара.