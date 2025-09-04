Временно движението по път I-9 Варна – Бургас в участъка Баня – Слънчев бряг, при км 187 се осъществява двупосочно в една лента поради горящ автомобил.Трафикът се регулира от екип Пътна полиция.Шофирайте внимателно, призовават от АПИ.