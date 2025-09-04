Сподели close
Временно движението по път I-9 Варна – Бургас в участъка Баня – Слънчев бряг, при км 187 се осъществява двупосочно в една лента поради горящ автомобил. 

Трафикът се регулира от екип Пътна полиция.

Шофирайте внимателно, призовават от АПИ.