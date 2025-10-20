ЗАРЕЖДАНЕ...
Важно за пътуващите на АМ "Струма"
©
На 21 и 22 октомври /вторник и сряда/ между 10 ч. и 16 ч. за ремонт на станция на мобилен оператор временно ще се ограничи движението в тръбата за София на тунел "Големо Бучино“ на АМ "Струма“. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Кулата, с ограничение на скоростта до 50 км/ч.
АПИ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Още от категорията
/
Ограничават движението на АМ "Хемус" заради изграждане на ново кръстовище по път I-2 Русе – Варна
17:23
Бъдещето за българския фъстък не е "розово": Все повече производители се отказват от производството
19.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.