На 21 и 22 октомври за ремонт на станция на мобилен оператор временно ще се ограничи движението в тръбата за София на тунел "Големо Бучино“ на АМ "Струма“На 21 и 22 октомври /вторник и сряда/ между 10 ч. и 16 ч. за ремонт на станция на мобилен оператор временно ще се ограничи движението в тръбата за София на тунел "Големо Бучино“ на АМ "Струма“. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Кулата, с ограничение на скоростта до 50 км/ч.АПИ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.