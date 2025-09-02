ЗАРЕЖДАНЕ...
Вдигат два хеликоптера за пострадалите деца при катастрофата край Монтана
©
От МТ казват, че два хеликоптера ще излетят, за да докарат пострадалите. Единият от тях е вече излетял от базата в София, а вторият хеликоптер – базиран в Сливен – ще поеме другото дете.
Лекарите уточниха, че децата са вече в стабилно състояние.
"С активирането на двата хеликоптера едновременно значително се спестява време и се ускорява мисията по транспортиране", казват още от МТ.
"Фокус" припомня, че вчера темата за транспортирането на децата по въздух коментираха както пътния експерт Диана Русинова, така и транспортния министър Гроздан Караджов и здравния министър доц. д-р Силви Кирилов.
Още по темата
Още от категорията
/
С 227 км/ч шофьор на луксозен джип бърза да се прибере у дома, друг "настъпа" Майбаха само до 180
01.09
Русинова: Борим се да се вдигне медицинския хеликоптер за едно от пострадалите деца при катастрофата край Монтана
01.09
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
28.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Гроздан Караджов: Не е подавана заявка за транспортиране с медици...
15:47 / 01.09.2025
С 227 км/ч шофьор на луксозен джип бърза да се прибере у дома, др...
13:51 / 01.09.2025
Русинова: Борим се да се вдигне медицинския хеликоптер за едно от...
13:11 / 01.09.2025
Пенсионер на мотопед се заби във варненска кола в Китен
10:30 / 01.09.2025
Кюстендил се възстановява след мощната буря
09:00 / 31.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.