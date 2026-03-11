Веднъж на 20 години: Растение, което дава цвят изключително рядко, цъфна в Ботаническата градина в Балчик
Agave bovicornuta Gentry е монокарпичен сукулент от семейство Аспарагусови (Asparagaceae), подсем. Агавови (Agavoideae). Видът е естествено разпространен в западно Мексико, където расте по скалисти склонове и каньони на височина 500–1900 м. В природата се среща рядко и е класифициран като уязвим в Червения списък на IUCN поради загуба на местообитания и събиране на растения от дивата природа.
След 10–20 години растеж растението образува висок цветонос, достигащ 5–7 м. Съцветието се състои от множество тръбести жълти до жълтозелени цветове, разположени върху странични разклонения. Като монокарпично растение, агавето цъфти само веднъж в живота си - след образуването на семена, розетката постепенно загива. Поради това цъфтежът на агавето е рядко и впечатляващо събитие, което може да се наблюдава само веднъж в живота на растението.
От Ботаническата градина канят посетителите да се възползват от тази рядка възможност и да видят цъфтящия екземпляр.
