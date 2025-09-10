ЗАРЕЖДАНЕ...
"Величие": Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР, оставката е част от това
Не може младежи без присъда да останат в ареста, не може да се предположи, че ще нападнат някой друг. Имаме абсолютно накърнено достойнство на полицията и липса на доверие в полицията и в МВР. Имаме компрометиран шеф на полицията, който вече има в досието си уволнение заради корупция, връщането му на този пост буди достатъчно въпроси. Такива случаи има много в страната, не само в Русе. Нямаме публикувани експертизи за алкохол на Кожухаров. Нямаме цялата яснота по случая.
"Полицията се компрометира и със случая в Слънчев бряг. Установено беше, че всички полицаи, пристигнали на мястото на инцидента, са съдействали, за да се прикрият записи, когато са установили, че става въпрос за сина на техен колега. Такъм беше случая и при убийството на Маги в Хасково. Родители, публикували мнения в социалните мрежи, са били привиквани, за да им се окаже натиск и да спрат да говорят по темата. Имаме серийно не справяне от страна на полицията“, допълни още тя.
Зам.-министър Филип Попов за случая в Русе: На камерите се вижда, че скоростта на автомобила е превишена
09:51
Ивайло Мирчев за побоя над шефа на ОДМВР - Русе: Имаме доказателства и са направени проби на младежите, че не са пили
08:16
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
09.09
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
09.09
Емануил Йорданов: Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, е изключително възмутително и недопустимо
08.09
Ивайло Мирчев: Трудно ми е да повярвам, че двуметров трениран полицай може да бъде насилен от 50-килограмов осмокласник
07.09
Полицейският син пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кръв след мелето в Слънчев бряг
09.09
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
05.09
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
05.09
Голям пожар в Рила!
08:16
НСлС: Няма проблеми със спирачките и газта на АТВ-то на Никола Бу...
16:53 / 09.09.2025
Полицейският син пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кр...
16:57 / 09.09.2025
