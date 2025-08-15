ЗАРЕЖДАНЕ...
Видео показа как колата на 21-годишния Виктор се забива в автобуса
©
На кадрите, заснети от светофарна камера, се вижда как 21-годишният Илиев прелита с бясна скорост, а колата му отскача и изхвърча от бордюра на трамвайната спирка на кръстовището на бул. "К. Величков" и "Възкресение".
От видеоклипa става ясно, че автобусът е чакал на червен светофар, за да завие надясно. Затова е бил в крайната дясна лента. Ако беше в близката до бордюра, автомобилът е можело да се забие в по-ниска част, а не в прозорците.
Клипът показва, че Виктор се разминава с две таксита на по-малко от 50 см разстояние, пише "24 часа".
Още по темата
/
Петър Велков за катастрофата в София: Самозабравила се нация, без ценности, която се самоубива на пътя
13:22
Още от категорията
/
Окръжен съд – Бургас опроверга твърдението, че майката на младежа, помел туристи в Слънчев бряг, работи в съдебната система
12:05
След тежката катастрофа в София: 1 загинал, 6-ма пострадали, от които 3-ма с опасност за живота
09:44
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Наивника
преди 15 мин.
Пуста дрога
kukuvica
преди 32 мин.
Око за око! Зъб за зъб! Съд няма! Семействата на пострадалите какво чакат???
Жоро_73
преди 1 ч. и 47 мин.
За мен си е терористичен акт и трябва да се третира като такъв!
Сергей Пройчев
преди 2 ч. и 12 мин.
Колко трябва да си тъп да дадеш Ауди РС 5 в ръцето на момченце.Даваш на луд човек картечница и се чудиш защое утрепал 50 човека.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.