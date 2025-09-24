ОДМВР- Шумен издирва по молба на близките му Стоян Крумов Илиев на 68 години, жител на Шумен. Мъжът е в неизвестност от 19 септември.По всяка вероятност е бил облечен с работно облекло, долнище на анцуг и черни маратонки. Висок е около 178 см., слабо телосложение, със зелени очи, челно оплешивяване с дълга коса и дълга брада. Характерно за походката му е, че леко накуцва.Молим всички, които имат данни за местонахождението му да подадат сигнал на телефон 112, на телефон 054 800-588 или в близкото полицейско управление.