Виждали ли сте този мъж? В неизвестност е от 19 септември
По всяка вероятност е бил облечен с работно облекло, долнище на анцуг и черни маратонки. Висок е около 178 см., слабо телосложение, със зелени очи, челно оплешивяване с дълга коса и дълга брада. Характерно за походката му е, че леко накуцва.
Молим всички, които имат данни за местонахождението му да подадат сигнал на телефон 112, на телефон 054 800-588 или в близкото полицейско управление.
