Вижте какво е положението на АМ "Тракия" тази сутрин!
Пътят е почистен от сняг. Шофьори съобщават, че частта Стара Загора - София също е добре почистена.
Съветваме ви да карате внимателно и със съобразена скорост.
