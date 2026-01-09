Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път
© Ivan Genchev
Новият сняг на места е силно навят в Алпийски пояс и Преходен пояси.
Много вероятни са лавини тип ветрова дъска на повечето изложения в Алпийски и Преходен пояс. Наличие на спонтанна дейност на вр. Тодорка - Северен склон, Ечмище / Чашата, по долината на х. Вихрен от вчерашния ден има голяма акумулация през пътя. Внимание при придвижване по долините. Преминаването се препоръчва да е един по един и с наблюдение към склона!
Неблагоприятни условия за преходи във високата планина.
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път!
Степен на лавинна опасност за 09.01.2026:
Алпийски - 4
Преходен - 3
Горски - няма данни
Тенденцията е за запазване на нивата днес до 16:30.
Още по темата
/
Шофьори: Всичко е лед!
08.01
От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска, има опасност и от спонтанни лавини
08.01
Реклама
Още от категорията
/
АПИ с апел към шофьорите
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска...
13:13 / 08.01.2026
Жестоко убийство на 86-годишен мъж на спирка в Южна България
11:58 / 08.01.2026
АПИ с апел към шофьорите
08:37 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.