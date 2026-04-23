Вода с фекални бактерии тече от чешмите във великотърновското село Габровци. Това е показал текущият мониторинг за качеството на питейната вода във Великотърновскат област, извършен от Регионалната здравна инспекция.

Резултатите от взетата проба показват завишени нива на ентерококи, видя ФОКУС от доклада, а пробата е взета от чешма в центъра на селото.

Жителите разказват, че от проблемът е от над 40 години, затова те пият само бутилирана вода, каквато използват и за готвене.

Управниците уверяват, че основните каптажи, които водоснабдяват Габровци се почистват ежегодно, но въпреки това хората са предупредени да не пият водата.

От РЗИ – Велико Търново посочват, че местните водоизточници в селото са с непостоянни качества и се изисква постоянно почистване, както и контрол.

"Лична отговорност на всеки гражданин е да прецени дали ще пие или не от даден водоизточник, ако той е маркиран като негоден“, категорична е д-р Лора Бижева от РЗИ.

И през тази година, в края на сезона, каптажът на Габровци ще бъде почистен, но това няма да реши трайно проблема. Необходима е цялостна подмяна на водопровода, което ще позволи на хората да пият вода и да живеят нормално.

ФОКУС припомня, че преди дни от РЗИ съобщиха за шест села от областта, за които е констатирано, че водата там е с завишени нива на нитрати и хро