Водолази се гмуркат край Белене
©
Силни подводни течения, ограничена видимост, ниска температура на водата – при такива условия водолазите, които участват в лагер-сбора, ще трябва да подобряват и усъвършенстват уменията си при отработването на различни по характер подводни задачи.
Откриването и обезвреждането на невзривени бойни припаси на дъното на водоеми е често срещана ситуация, което допълнително налага поддържането на високо ниво както на теоретичната, така и на практическата подготовка на водолазите.
"Защото, не дай си боже, когато има подаден сигнал, че има цивилен или някой, който се дави, трябва да се търси предмет, или каквото и да било, тогава се подава сигнал към нас и ние трябва да бъдем готови.“
А когато става въпрос за високо отговорна дейност под вода, работата в екип е от изключително значение, припомнят от Информационния център към Министерството на отбраната.
"Много голям плюс е това, че влизаме с колегите от ВМС и "Военна полиция“, за да може да тренираме с военнослужещи, които не са от нашите формирования.“
В различни периоди от годината водолазите усъвършенстват уменията си както в речни, така и при морски условия и във водите на изкуствен водоем.
Още от категорията
/
Веднъж на 20 години: Растение, което дава цвят изключително рядко, цъфна в Ботаническата градина в Балчик
11:41
За пореден път съдът отложи делото за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в столицата
27.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Извънредно: Кола се вряза в таблото с цените на бензиностанция на...
14:57 / 10.03.2026
Две деца са загинали при катастрофата в Луковитско, едното от Рус...
14:58 / 09.03.2026
Ограничения на АМ "Струма" заради ремонт
08:48 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.